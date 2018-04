Vriendinnen vinden 26.000 euro tijdens een uitje

Als je met je vriendinnen een weekendje gezelligheid plant, dan verwacht je niet dat je thuiskomt met een smak geld.

Een groep vriendinnen vond tijdens een uitje maar liefst 26.000 euro in het weekendhuisje waar ze verbleven.

Eerst waren de meiden nog van plan het geld gewoon lekker uit te geven. Maar ze vonden meer en meer. “Toen we eenmaal doorhadden dat het om zo’n hoog bedrag ging, vertrouwden we het niet meer.” Daarom besloten ze het geld in te leveren bij de politie. Die doet nu onderzoek naar waar het geld vandaan komt. Er hebben zich al meerdere mensen gemeld bij de politie die beweren dat het geld van hen is.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock