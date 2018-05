Eh, wát? Het gaat deze week nog vriezen terwijl het een zomers warm weekend wordt

We halen de barbecues dit weekend vast massaal weer tevoorschijn, want het wordt hartstikke lekker met temperaturen tot 26 graden. Maar eh, het gaat deze week ook nog vriezen. Geen grap.

In de nacht van donderdag op vrijdag zal het op veel plaatsen helder weer zijn. Tel daarbij ook nog eens op dat het windstil zal zijn en we nog niet volop in de warme lucht zullen zitten, en je hebt hét recept voor een ijskoude nacht, zo licht Weerplaza toe.

Binnenland

Het kan dus zomaar zijn dat je vrijdagochtend je autoruit moet krabben. Volgens Weerplaza is de kans groot dat het kwik vooral in het binnenland op windluwe plaatsen tot -1 graden daalt. Maar op de meeste plaatsen zal het ’s nachts niet kouder worden dan 0 tot 2 graden. En aan zee gaat de temperatuur niet lager dan 3 á 4 graden. Daar kan ook wat mist bij komen kijken.

Plantjes beschermen

Is dat even een onaangename verrassing, zo voor het zomerse weer. En ook heel slecht nieuws voor je verse bloemen en planten. Bescherm je vorstgevoelige bloemen en planten daarom goed.

Libelle’s tuinvlogger Loes geeft tips om je tuin te beschermen tegen de nachtvorst:

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock

