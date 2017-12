Het gaat vriezen: met déze tips bereid je je huis en tuin voor

Het gaat vannacht vriezen: de temperatuur daalt maar liefst tot 4 graden onder 0. Hoe bescherm je je huis en tuin zo goed mogelijk tegen die vrieskou? Wij geven tips.

Vanochtend heb je misschien al je autoruit moeten krabben. Eerder gaven we al tips over wat je nooit moet doen met je auto in de winter. Maar wat te doen tegen leidingen die kapot kunnen vriezen en planten die aan de kou kunnen bezwijken?

Huis klaarmaken voor de vrieskou

Draai alle radiatoren, boven én beneden, een stukje open, ook al ben je niet in een van die ruimtes. Zet de thermostaat niet lager dan 15 graden: zo voorkom je dat het water in de radiatoren bevriest. Draai de buitenkraan dicht en laat de leiding helemaal leeglopen, zodat er geen water achterblijft in de leiding. Isoleer de buitenkraan met een beschermhuls, of simpelweg door stro rond de kraan te knopen en te verstevigen met plastic folie. Isoleer ook de waterleiding die je huis binnenkomt. Gebruik hier isolatiemateriaal of een oude deken voor. Zorg dat de ruimtes waarin je watermeter en de hoofdkraan zitten (meestal in de meterkast) tochtvrij zijn.

Tuin beschermen tegen de vorst

Ga na wat voor planten en bloemen je in je tuin of op je balkon hebt. Mediterrane planten kunnen bijvoorbeeld niet goed tegen kou, laat staan vrieskou. Denk aan palmen, fuchsia’s en pampasgras. Verhuis die planten eventueel naar een overdekte ruimte. De schuur, een berging of een buitenkeuken, bijvoorbeeld. Bekleed planten in potten met noppenfolie, om ze te beschermen tegen de kou. Heb je een vijver in de tuin? Haal de pomp eruit en leg deze binnen. Ook waterornamenten kun je beter even een warm plekje geven, of afdekken met noppenfolie. Heb je vissen in die vijver? Zorg dan dat er voldoende zuurstof naar binnen kan blijven komen. Niet door het ijs stuk te slaan – je bezorgt de vissen nog een hartverzakking. Tropische vissen kun je het best in een aquarium laten overwinteren, koudwatervissen doorstaan de kou prima mits de vijver minimaal 80 centimeter diep is. Bestrooi de tegels in je tuin met zout. Zo voorkom je dat je uitglijdt, maar ook dat de tegels barsten.

Tuinvlogger Loes

Bron: AD. Beeld: iStock