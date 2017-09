Zo vaak moet je je vriezer echt ontdooien

Je koelkast schoonmaken en vriezer ontdooien is geen klusje waar je enorm naar uitkijkt. Heerlijk als het gedaan is, natuurlijk. Maar hoe vaak moet je de vriezer eigenlijk schoonmaken?

De koelkast en vriezer leeghalen, de oude producten weggooien, de plankjes schoonmaken: het kost veel tijd om het hele apparaat echt goed schoon te maken.

Hoe vaak?

Hoe vaak moet je je vriezer eigenlijk echt schoonmaken? Het beste is om je vriezer minimaal elke 6 maanden te ontdooien en schoon te maken.

Zo maak je je vriezer schoon

Voordat je je vriezer kunt schoonmaken, moet je hem eerst ontdooien. Haal je etenswaren uit de vriezer, gooi weg wat niet meer goed is en bewaar andere producten tijdelijk in een koelbox of -tas. Als de vriezer ontdooid is, verwijder je eerst het dooiwater met een spons of schone vaatdoek. Maak de vriezer vervolgens van binnen en van buiten schoon met een sopje van warm water en een beetje afwasmiddel. Maak de binnenkant daarna goed droog. En je vriezer kan er weer een half jaartje tegenaan.

Bron: DailyMail. Beeld: iStock