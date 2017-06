Jawel: nog 3 dagen hitte, vrijdag koelt het (eindelijk) af

Wie niet zo dol is op dit zweet- en puf-weer: het blijft de komende 3 dagen nog behoorlijk heet. Pas vrijdag koelt het af.

“Door een hogedrukgebied zitten we al een paar dagen met extreem hoge temperaturen”, zegt Nicolien Kroon van Buienradar. “Normaal halen we deze temperaturen maar een paar keer per jaar.”

Dag, hittegolf

En dat is dus op z’n zachtst gezegd erg bijzonder, dat we ’t zo warm hebben nu. Toch is donderdag voorlopig de laatste dag met tropische temperaturen. Er is dan kans op onweer, maar hoe laat dat precies begint, is nog lastig te voorspellen. Of er sprake is van een echte hittegolf is nog niet te zeggen: dan moeten de temperaturen 3 dagen lang boven de 30 graden uitkomen. In Limburg tikt het kwik vandaag de 31 graden aan, dus wie weet redden we ’t net.

Regenen maar

Vanaf vrijdag wordt het een normalere temperatuur voor ons land en de tijd van het jaar: zo rond de 21 en 22 graden. Ook gaat het vanaf vrijdag weer wat meer regenen, maar dat is volgens Kroon alleen maar goed voor de natuur. “Het is kurkdroog.” Dit jaar is er al 133 millimeter minder regen gevallen dan gemiddeld. De plantjes kunnen dus wel een fikse bui gebruiken.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock