Internet is compleet in de ban van dít vrolijke dekentje van Primark

Hoewel het officieel al lente is, is het allesbehalve warm lenteweer buiten. En daarom is de vraag naar lekkere warme dekentjes nog altijd groot.

Zéker als Primark zo’n leuk dekentje verkoopt als dít exemplaar!

Eenhoorn

Het internet raakt momenteel niet uitgepraat over dit zoete, heerlijk roze dekentje. En het lijkt op een eenhoorn!

Je kunt ’t kleedje aantrekken, waardoor je er vrolijk in kunt rondlopen. Zo ben je een beetje verkleed als magisch dier en toch ook lekker warm. Helemaal fijn: dit gezellige dekentje kost maar 16 euro.

Dit is het gewilde item:

En zo draag je ‘m:

Liever geen unicorns in huis? Zo blijf je ook warm:

Bron: Grazia. Beeld: iStock