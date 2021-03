Populair op Pinterest: dít vrolijke type verlichting is weer helemaal hip

Op woensdag 24 maart verwelkomden Joyce (30) en Laurens (29) hun puppy Frenkie. Al snel hadden ze door dat er iets mis was. Hun bezorgdheid bleek terecht: Frenkie heeft de levensbedreigende infectieziekte Parvo en zal het zonder dure behandeling niet redden.

Haar baasjes hebben al hun hoop gevestigd op een online inzamelingsactie. Joyce: “De kosten van de behandeling kunnen oplopen tot 5000 euro. Onze verzekeraar vergoedt deze behandeling pas na 30 dagen vanaf het sluiten van de polis, maar ze is pas net bij ons.”

Parvo

“Ik kan me niet herinneren wanneer ik me voor het laatst zo intens gebroken voelde”, vertelt de verdrietige Joyce. Ze had haar komst zo anders ingeschat: “Frenkie is zo’n lieve speelse pup met een geweldig karakter die enorm gek is op knuffelen. We hielden meteen van haar. Maar op de tweede dag merkten we dat ze niet gezond was.” Niet veel later is ze gediagnosticeerd met Parvo. “Ze is nu in een dierenkliniek waar ze moet blijven voor de intensieve behandeling. Daar krijgt ze medicatie, krijgt ze vocht toegediend en wordt ze 24 uur per dag in de gaten gehouden.”

Parvo, de infectieziekte die pup Frenkie heeft opgelopen, is een ernstige en zeer besmettelijke ziekte. Als een hond ermee besmet is geraakt is een snelle en agressieve behandeling nodig om een goede overlevingskans te geven. Het behoort tot één van de meest resistente virussen en kan alleen bestreden worden met zeer agressieve desinfectantia. Alle honden zijn gevoelig voor dit virus maar met name jonge honden tot een leeftijd van 1 jaar die niet zijn ingeënt, zijn gevoelig.

Broodfokker

“Een hond kan het virus oplopen van een andere hond maar het komt voornamelijk voor bij kennels en broodfokkers“, legt het bezorgde baasje uit. “Dat komt omdat de hygiëne bij broodfokkers vaak zwaar beneden niveau is. Er is geen enkele vorm van liefde voor de dieren – en daar zijn wij met open ogen ingetrapt.”

“Ze had alles: een paspoort met een stempel van een dierenarts, vaccinaties en ze was gecheckt. We belden daarna die dierenarts op maar hij toonde geen enkele interesse. We zijn er nu wel achter dat we de pup bij een broodfokker hebben gekocht. We hadden het echt niet door.”

Inzamelingsactie

“Verdriet overmant op dit moment elk gevoel van schaamte dus we vragen we financiële hulp via een online inzamelingsactie om ons heen om de behandeling te kunnen betalen.” In totaal zijn Joyce en Laurens een bedrag van 5000 euro nodig. “Ik ben zelf freelancer en ga me de knetter werken om zelf zoveel mogelijk te kunnen betalen. En het geld dat eventueel overblijft en niet nodig is voor de behandeling wordt gebruikt om broodfokkers aan te pakken en pups te redden uit de omstandigheden waar ze in opgroeien.”