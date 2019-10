Vrouw deelt briljante budgettip om spinnen buiten de deur te houden

Spinnen in huis is voor veel mensen hun grootste nachtmerrie. Maar hoe houd je ze buiten de deur? Er blijkt een oplossing te zijn die je slechts een paar euro kost.



In de Britse Facebookgroep Extreme Couponing And Bargains UK komen regelmatig handige huishoudtips voorbij. Zo deelde ook Sylvia Crawford een tip in deze groep. Zij wist spinnen namelijk op een geniale manier buiten de deur te houden.

Goedkoper

Wat heb je nodig voor deze spinnentruc? Alleen een desinfecterende spray en verse muntblaadjes. Veel mensen gebruiken speciale oliën om spinnen buiten de deur te houden, maar dat kan dus veel goedkoper.

Munt + schoonmaakmiddel

In het bericht schrijft ze: “Ik had nog wat verse munt en een klein beetje schoonmaakmiddel over. Ik heb de munt in kleine stukjes gehakt en aan de spray toegevoegd. Ik heb de fles bijgevuld met water en het kozijn en de deuren daarmee ingesprayd.” Volgens de vrouw waren de spinnen snel verdwenen. Ze blijken dus niet zo’n groot fan van munt te zijn.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock