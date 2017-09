Vrouw deelt foto van hilarisch boodschappenlijstje en gaat het internet over

Wanneer je iemand anders de boodschappen laat doen, is er altijd een risico dat je niet helemaal krijgt wat je wilt. Daar weet deze vrouw alles van.

Waarschijnlijk was haar man al zo vaak met de verkeerde boodschappen thuis gekomen dat de vrouw wel een oplossing moest verzinnen. Ze maakte een boodschappenlijstje dat zo gedetailleerd is dat je geen verkeerde keuzes kúnt maken.

Tekeningetjes

Ze schreef bijvoorbeeld niet gewoon aardappels op het lijstje, maar tekende daar de maat bij en schreef in detail op hoe ze eruit moeten zien. Lijkt hilarisch, maar volgens de vrouw neemt haar man nu wel altijd precies de juiste boodschappen mee. En daarom werd het al snel een hit op internet.

This is the task I gave to my hubby last weekend!! Even U guys shud follow this list for happy customers #bigbasket #grofers #reliancefresh pic.twitter.com/cGkPuRAvE9

— Era Londhe (@eralondhe) 23 september 2017