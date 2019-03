Eindelijk bewijs: vrouwen kunnen écht beter inparkeren dan mannen

In sommige huishoudens wil het nog wel eens een puntje van discussie zijn: wie kan er beter inparkeren? Uit onderzoek blijkt nu dat vrouwen op dit gebied toch écht als winnaar uit de bus komen.

Minder schade

Onderzoek van TanQyou vergeleek het parkeergedrag van vrouwen met dat van mannen. Wat blijkt? Vrouwen kunnen officieel beter inparkeren dan mannen. 4 op de 10 vrouwen heeft wel eens schade veroorzaakt bij het inparkeren. Bij de mannen is dat een score van 5 op de 10. Steek die maar in je zak.

Advertentie

Hulpmiddelen

Maar dat was niet het enige opmerkelijke punt uit het onderzoek. Vrouwen blijken namelijk veel minder gebruik te maken van technologische hulpmiddelen als de achteruitrijcamera. Onder de mannen is dit bijna een derde, bij de vrouwen nog geen 10 procent. Verder blijkt wel dat zowel mannen als vrouwen moeite hebben met fileparkeren, parkeren bij het water én achteruit inparkeren. We zeggen maar zo: oefening baart kunst!

Zó hoef je nooit meer uit de auto te stappen om te weten waar de tankdop zit:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: TanQyou. Beeld: iStock