Bewezen: vrouwen gaan beter met geld om dan mannen

Misschien voel jij je soms een kluns omdat je weer eens een impulsaankoop hebt gedaan die je toch niet gaat dragen, maar troost je: door de bank genomen gaan vrouwen beter met geld om dan mannen.

De mannen geven het zelf eerlijk toe in een onderzoek van het Nibud naar geld en relaties. Het budgetinstituut vroeg stellen om hun partner te beoordelen als het gaat om geldzaken. Bijna driekwart van de mannen gaf daarin aan: ‘mijn partner kan goed met geld omgaan’. Bij de vrouwen was dit ‘maar’ 67 procent.

Impulsaankoop

Sowieso gaan vrouwen bewuster om met geld, blijkt uit het onderzoek. Ze checken vaker of afschrijvingen kloppen, vergelijken vaker prijzen en controleren vaker voor ze een aankoop doen of ze het kunnen betalen (behalve dan misschien bij een impulsaankoop ;-)).

Het meeste

Dat geld ook gezeik op kan leveren, komt helaas ook naar voren uit de resultaten. Van de stellen is 40 procent het weleens oneens over de financiële administratie. Bijvoorbeeld omdat de een (te veel) geld aan iets uitgeeft dat de ander als niet zo belangrijk ervaart. En over de verdeling van de ‘macht’: wie brengt (het meeste) geld in en wie geeft (het meeste) uit?

Elke dag de beste berichten van Libelle in je mailbox? Dat kan!

Bron: Nibud. Beeld: Youtube