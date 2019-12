Vrouwen met déze 3 sterrenbeelden zouden perfecte moeders zijn

Wat er in de sterren staat geschreven? Nou, een heleboel. Zelfs over het moeder zijn weten astrologen wat te vertellen.

Want zo blijken er sommige sterrenbeelden buitengewoon goed te zijn in het moederen. Vrouwen met 1 van deze 3 sterrenbeelden zouden namelijk perfecte moeders zijn…

Boogschutters

Met Boogschutters is het altijd lol en gein in huis. Daarom is het bij de Boogschuttermoeder altijd gezellig. Alle vrienden en vriendinnen zijn welkom en kinderen komen – hoe volwassen ze ook al zijn – nog graag over de vloer. Het is een warm nest en dat nest blijft warm, al zijn de kinderen al uit gefladderd.

Stieren

Stieren zijn erg zorgzame types en zetten hun kinderen altijd op nummer 1. Ze vinden hun kinderen het belangrijkste in hun wereld en doen daar alles voor. Ze maken graag tijd om samen te zijn met zoons of dochters. Want dat is voor de Stier het fijnste dat er is.

Kreeften

Kreeften zijn helemaal in hun element met hun levensrol als moeder. Ze blijven zich graag met deze taak bezighouden, ook als de kinderen al volwassen zijn. Ze geven hun kinderen veel aandacht en liefde en het liefst zien ze hun kinderen élke dag. Kreeftenmoeders genieten ontzettend van tijd met elkaar doorbrengen – dan is de Kreeft op haar gelukkigst.

Bron: MAMA Magazine. Beeld: iStock