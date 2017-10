Wisten we allang, maar eindelijk bewijs: vrouwen rijden beter dan mannen

Lacht een man je weleens uit omdat je toevallig nét wat langer doet over het inparkeren van je auto?

Wie het laatst lacht, lacht het best.

Voorzichtiger

Vrouwen rijden namelijk veel voorzichtiger en krijgen véél en véél en véél en véél minder boetes dan mannen.

Kortom? Het is veiliger en zeker meer verantwoord om naast een vrouw in de auto te zitten. Aardig om te concluderen dus dat vrouwen betere chauffeurs zijn dan mannen.

Rijden onder invloed

Volgens onderzoek van autoverhuurbedrijf Sunny Cars is 83% van de mensen die betrapt wordt op rijden onder invloed een man. Als dit aankomt op het onder invloed van drugs zijn, is dit zelfs 94%.

Bizarre statistieken, maar dat is nog niet alles. Mannen rijden veel vaker zonder rijbewijs én overtreden by far de meeste verkeersregels.

Minste boetes = beste bestuurder

Wie afgaat op het aantal boetes dat wordt uitgedeeld, mag dus concluderen dat vrouwen beter weten hoe ze goed auto moeten rijden. Yeah!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: Istock.