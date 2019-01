In februari 'vuil winterweer': elke dag een reële kans op sneeuw

Het is nu nog zacht winterweer, maar daar gaat in de laatste tien dagen van januari al verandering in komen. Er komt ‘vuil winterweer’ onze kant op.

En dat blijft ook zo in het begin van februari.

Advertentie

Dag na dag

Wat het inhoudt? Er is dan elke dag een reële kans op sneeuw en zelfs in de middag, het warmste moment van de dag, ligt de maximumtemperatuur zo rond het vriespunt. Ofwel: het wordt heel erg koud. Als het dan waait dan ligt de gevoelstemperatuur nog lager en voelt het aan alsof het vriest. Er is dan ook kans op landelijke gladheid; wat werk aan de winkel betekent voor de strooiwagens. De kans dat dit ook echt gebeurt en het dus veel kouder wordt in ons land, neemt met de dag toe.

Normaal gesproken is het half januari zo’n 5 tot 6 graden, maar nu is het wat warmer dan gemiddeld met een graad of 8 overdag. De kans dat het later deze maand zowel ’s nachts als overdag echt gaat vriezen, en dat het dus schaatsweer wordt, is zo’n 20 procent. Het vroor in de Bilt tot nu toe deze winter slechts 9 keer, terwijl dat nu normaal gesproken al 17 keer had moeten zijn. Al met al dus een ‘warme winter’, maar met een koud vooruitzicht.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock