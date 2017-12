Wel of geen vuurpijlen dit jaar? Dít wordt het weer met oud & nieuw

Een witte kerst hebben we niet gehad en een witte oud & nieuw gaan we helaas ook niet krijgen. Maar er is wel goed nieuws voor vuurwerkliefhebbers.

Op oudjaarsdag kun je beter binnen oliebollen gaan bakken, want de dag verloopt flink nat. Het is de hele dag grijs en het waait ook stevig. De temperatuur is wel zacht met 10 tot 13 graden. Later op de dag lijkt het gelukkig op te klaren, maar een droge jaarwisseling is niet zeker. De kans op regen tussen 10 uur ’s avonds en 2 uur ’s nachts is 50%. Het westen van het land krijgt als eerste regen en die buien trekken langzaam naar het oosten.

Oosten

Wanneer je oud & nieuw in het oosten van het land viert, is de kans dan ook groot dat je vuurwerk af kunt steken tijdens de jaarwisseling. Daar blijven de buien het langst weg. In de kustgebieden komen vuurwerkliefhebbers er het minst goed vanaf, daar waait het hard en gaat het waarschijnlijk dus al snel regenen. Het goede nieuws is dat de kans op mist nihil is, dus als er vuurwerk afgestoken wordt, is het goed te zien.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.