We hopen natuurlijk ontzettend dat Oud & Nieuw voor iedereen voorspoedig loopt, maar waar vuurwerk is, kan het helaas misgaan. Weet jij wat je moet doen als iemand vuurwerk in zijn of haar oog krijgt?

Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen idee hoe ze Eerste Hulp moeten verlenen wanneer het fout gaat bij het afsteken van vuurwerk. Rode Kruis deelde eerder al tips om te hulp te schieten indien dat nodig is.

Vuurwerk in het oog

Het blijkt vooral dat we niet weten hoe we moeten handelen bij oogwonden veroorzaakt door afgestoken vuurwerk. Bijna de helft van de vuurwerkslachtoffers steekt zelf géén vuurwerk af, maar is een omstander. Misschien is het daarom handig om de volgende tips te onthouden, mocht het misgaan.

Dit stappenplan moet je volgen bij oogletsel:

Wat stel je vast?

Vaak is er angst, onrust en toegeknepen oogleden

Pijn/brandend gevoel

Soms bloeding of vervormde pupil

Soms verminderd gezichtsvermogen

Wat doe je?

Slachtoffer kalmeren

Leg het slachtoffer neer (houd het hoofd lichtjes achterover)

Laat niet in het oog wrijven

Druk nooit op het oog (ook niet met een coldpack of zak ijsklontjes)

Bekijk het oog en vraag wat het slachtoffer nog kan zien:

Is het oog NIET intact, is er een vervormd pupil of bloed in het oog zelf: druk niet op het oog. Bel 112 (of laat bellen). Volg aanwijzingen op van meldkamercentralist. Slachtoffer moet naar een oogarts in het ziekenhuis. Bij eigen vervoer, houd het hoofd achterover.

Is het oog WEL intact, pupil is keurig rond en/of zit er kruit in het oog: trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag, laat omhoog kijken en begin direct met spoelen. Spoel met een rustig straaltje water (druppelend) in het oog. Bel 112. Blijf spoelen. Volg aanwijzingen op van meldkamercentralist.

Zijn de oogleden gescheurd of is het oog niet te beoordelen door bloed: vraag wat het slachtoffer nog kan zien. Bel 112 (of laat bellen). Dek eventueel oog en omgeving losjes af; veeg bloed en tranen op de wang voorzichtig weg.

Bron: Rode Kruis/NOS. Beeld: iStock