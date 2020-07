Deze ‘simpele’ verandering zorgt voor een enorme waardevermeerdering van je huis

Als je iets verandert aan je huis is het natuurlijk altijd mooi meegenomen als je de waarde hiermee verhoogt. Maar dat deze ‘simpele’ aanpassing volgens experts de allerbeste investering voor je huis is, had je vast niet zien aankomen.

De website HomeAdvisor doet ieder jaar onderzoek naar wat de beste investering is die de waarde van jouw huis razendsnel doet stijgen. De uitkomst is verrassend.

Advertentie

Geen verbouwing

Als je je afvraagt welke veranderingen de waarde van je huis goed doen, dan denk je waarschijnlijk aan een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken of misschien wel een nieuw dak. Gek genoeg is de beste investering een stuk goedkoper en eenvoudiger. Je hoeft er helemaal geen grote verbouwing voor te doen.