Libelle Legt Uit: waarom ga je door alcohol meer en harder snurken?

Niets irritanter dan in bed liggen met iemand die snurkt. Want jij ligt wakker ligt en komt niet meer in slaap. Het gesnurk kan helemaal erg zijn als je bedpartner ook nog eens alcohol op heeft. Maar waar komt dat eigenlijk door?

Sommige mensen zijn heel stille slapers, totdat er drank in het spel is. Maar wat is eigenlijk de reden dat je gaat snurken als je drank op hebt?

Keelholte

De oorzaak is eigenlijk heel simpel. Door alcohol spannen je spieren zich veel minder aan dan tijdens een normale nachtrust, zegt National Health Service UK. Ook je keelspieren, waardoor het achterste gedeelte van je keel, je keelholte, sneller dichtklapt. Er is dan dus een vernauwing en als de lucht snel en wervelend door de vernauwing gaat, ontstaat er resonantie. Dit noemen we ook wel snurken.

Uitgedroogd

Bovendien kan het gesnurk ook harder klinken als je gedronken hebt. Door de alcohol droog je een beetje uit. “De afscheiding tussen je neus en je zachte gehemelte wordt plakkeriger als je gedehydrateerd bent, waardoor je harder gaat snurken.”

Lange pauze

“Als je vier of vijf uur voor het slapengaan alcohol drinkt, verergert dit je gesnurk”, legt neuropsycholoog en slaap-expert Dr. Sudhansu Chokroverty uit. “Mensen die het normaal niet doen en heel stil slapen, doen dit wel als ze alcohol hebben gedronken. Na een avondje stappen duik je vaak gelijk je bed in en zit er geen vier of vijf uur tussen.” De kans is dan dus groot dat je gaat snurken.

Oordoppen

Het kan dus zo zijn dat alcohol het snurken van iemand erger maakt. Maar het is ook mogelijk dat iemand die normaal gesproken stil slaapt, door alcohol ineens als een kettingzaag klinkt. Naast een paar keer porren en vragen of hij of zij wil stoppen met snurken of anders wil gaan liggen, zit er niets anders op dan oordoppen in en proberen te slapen. Helaas!

BEKIJK OOK: Heb jij een partner die snurkt? Dokter Rutger geeft advies:



Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock