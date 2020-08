Waarom dít het beste tijdstip is om je planten water te geven

Er zijn een paar onzekerheden in het leven: wat is nu de beste plek om je plant neer te zetten, hoeveel water moet je ‘m nu precíes geven, en: welk tijdstip is nu eigenlijk het beste om je planten water te geven?

Oké, er bestaat een kans dat je over de laatste nog niet hebt nagedacht. Het antwoord: voor de zon opkomt. Weet je dat ook gelijk.

Dan komen we gelijk bij de volgende vraag: waarom op dat moment? Volgens ‘plant coach’ Nick Cutsumpas (uh, hallo coole baan?!) is een paar uur (!) voor de zon opkomt echt het beste moment om water te geven, of het nu om potplanten gaat of om een tuin. “Door ’s morgens water te geven, kunnen je planten meer opnemen omdat er minder water verdampt in de koelere temperaturen. Het ’s avonds water geven lijkt misschien een goed alternatief, maar zonder de zon om de planten en de grond op te warmen, kan het overtollige en staande water leiden tot verrotting en schimmelvorming“, vertelt hij aan Well + Good.

En tijdens de hittegolf?