Waarom het beter is om champagne met een rietje te drinken

Als er iets niet mag ontbreken tijdens de jaarwisseling, dan is het wel een glaasje champagne. Helaas worden je tanden hier niet heel blij van: één glaasje bubbels blijkt namelijk slechter te zijn dan een keertje niet flossen.

Volgens Richard Marques, tandarts van de sterren, bevat een glaasje champagne of prosecco minstens één lepel suiker. Nu weten we natuurlijk wel dat suiker niet goed is voor je gebit, maar er blijkt nog meer aan de hand te zijn.

Glazuur

Champagne en prosecco bevat namelijk ook carbonic acid, wat het glazuur van je tanden kan aantasten als je er teveel van drinkt. Volgens Marques doe je er dan ook goed aan om je glaasje bubbels met een rietje te drinken, zo voorkom je gaatjes en blijft het glazuur op je tanden mooi.

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: iStock