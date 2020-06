Waarom de Gouden Koets momenteel ter discussie staat

Denk je aan Prinsjesdag, dan denk je aan de Gouden Koets. Toch zou het zomaar kunnen dat we de Gouden Koets in de toekomst niet meer zullen zien. Nu er over de hele wereld wordt gedemonstreerd tegen racisme, staat de Gouden Koets namelijk ook ter discussie.

Op één van de zijpanelen staat namelijk een afbeelding van een witte vrouw op een troon. Indiërs en mensen van Afrikaanse afkomst brengen onderdanig handelswaren en lijken net tot slaaf gemaakt.

‘Verwijzing naar koloniale onderdanigheid’

Karwan Fatah-Black, historicus en docent koloniaal verleden aan de Universiteit Leiden, is van mening dat de Gouden Koets verplaatst zou moeten worden naar een museum. “De koets is duidelijk een verwijzing naar de koloniale onderdanigheid, met de Indiërs en mensen van Afrikaanse afkomst die de witte vrouw handelsgoederen brengen,” zo vertelt hij aan RTL Nieuws.

Propaganda

Volgens Fatah-Black staat er eigenlijk gewoon propaganda afgebeeld op de koets. “De afbeelding zegt eigenlijk: ‘wit staat boven alles en zwart is er om ons te dienen’. Het paneel straalt uit dat men toen trots was op koloniale overheersing en hoe glorieus men het vond dat Nederland een wereldrijk was.”

Petitie

De koets werd 25 jaar na de afschaffing van slavernij, in 1898, cadeau gedaan aan koningin Wilhelmina door inwoners van Amsterdam. Fatah-Black is nu een petitie gestart om de Gouden Koets in een slavernijmuseum te krijgen. Zijn petitie is al al ruim 4500 keer ondertekend. “De dingen die ik heb ervaren in mijn jeugd of die ik nu nog op de universiteit ervaar, zorgen ervoor dat ik me actief wil inzetten om de stem van de mensen te vertegenwoordigen die al te lang niet gehoord zijn.”

“Voor veel mensen pijnlijk”

“Als je aan Prinsjesdag denkt, denk je aan de Gouden Koets, Je denkt niet aan de afbeeldingen die daarop staan,” zo legt hij uit. “Maar voor veel mensen zijn die afbeeldingen pijnlijk. Want waarom rijdt het koninklijke echtpaar rond in een koets waarop slavernij en kolonialisme wordt verheerlijkt?”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Brunopress