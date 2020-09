Toen de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG een jaar geleden het nummer ‘Jerusalema’ uitbracht, had hij nooit kunnen weten dat dit hét troostlied voor zorgmedewerkers wereldwijd zou worden. Toch is dat wel het geval: op sociale media gaan er inmiddels talloze video’s rond van zorgmedewerkers die losgaan op het nummer.

De Jerusalema Challenge lijkt zorgmedewerkers toch nog een beetje troost en lol te kunnen bieden in deze zware tijd.

Advertentie

Regelrechte hit

Toen dj Master KG het nummer in 2019 uitbracht, had hij echter nooit verwacht dat het zo zou aanslaan. Hij nam het deuntje in augustus 2019 op, zette het online en kreeg er wat positieve reacties op. Vervolgens belde hij zijn ‘zuster’ zangeres Noncebo Zikode op en vroeg hij haar of ze het nummer samen konden verbeteren. De samenwerking tussen de twee leverde een ontzettende hit op en inmiddels is de video van het nummer al 125 miljoen keer bekeken. Wereldwijd is het zelfs het meest gedownloade nummer van het moment.