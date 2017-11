6x waarom digitaal lezen zo handig is

Niets zo ontspannend als volkomen opgaan in een boek. Heerlijk met een kleedje knus op de bank. Helemaal relaxed lezen doe je digitaal. Dit zijn de 6 redenen waarom wij fan zijn.

Libelle samen met Kobo Plus en bol.com

1. Lichtgewicht

Die dikke pil van je favoriete schrijver ligt prima op je nachtkastje, maar als je nog een half uurtje in bed wilt lezen, is dat gevaarte minder fijn. Hallo oplossing, want met digitaal lezen krijg je geen lamme armen. Ook handig voor in de trein, als je bijvoorbeeld naar je werk of een dagje weg gaat.

2. Keuze genoeg!

Lees je graag die roman, maar daarnaast ook nog een handig boek voor je werk? Met digitaal lezen kan je uit meer dan tienduizenden titels kiezen. Je kunt makkelijk switchen tussen verschillende boeken. Wist je dat je zelfs taal- en reisboeken erop kunt zetten? Handig voor op vakantie. Ook fijn, de boekenkast puilt ook niet meer uit. Vind je een boek niet leuk, leg je het weg en kies je zo een nieuwe. Zo doe je nooit meer een miskoop. Met Kobo Plus wissel je ook makkelijk genres af: af en toe lees je iets serieus, dan pak je er weer wat makkelijks bij.

3. Switch

Nog een voordeel van digitaal lezen is dat je kan switchen tussen meerdere apparaten: smartphone, tablet, computer of e-reader. Nog handiger, vaak kun je beginnen op het ene apparaat en verder gaan op de ander. Zo kun je bijvoorbeeld met je Kobo Plus-account starten op je Kobo e-reader en verder lezen op je tablet of smartphone.

4. Uren lezen

Natuurlijk kun je een boek lezen op je smartphone of tablet, als je ‘m op tijd aan de stroom hangt tenminste. De batterij van een e-reader gaat vele malen langer mee dan die van een smartphone of tablet.

5. Voordeliger

Ebooks zijn voordeliger dan papieren boeken, het scheelt vaak meer dan de helft. Ideaal als je een echte boekenwurm bent en het ene na het andere boek leest. Met het ebook-abonnement Kobo Plus van Kobo en bol.com kun je onbeperkt lezen voor € 9,99 per maand. Je hebt toegang tot ruim 100.000 boeken en met de gratis lees-app kun je ook lezen op je smartphone of tablet, mocht je je e-reader een keer vergeten zijn. Je kunt Kobo Plus de eerste 30 dagen gratis proberen, daarna is het maandelijks opzegbaar. Op deze informatiepagina vind je alles wat je wilt weten.

6. Bril niet nodig

Letters te klein, lettertype niet prettig? Met digitaal lezen pas je dit aan naar eigen voorkeur. Ook fijn: je kunt zelf de achtergrondverlichting instellen. Zo blijft het rustig voor je ogen.