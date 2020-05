Waarom een vakantie naar Griekenland er voor ons voorlopig niet in zit

Sta jij te trappelen om op vakantie naar Griekenland te gaan? Dan zal je nog even geduld moeten hebben. Griekenland opent weliswaar vanaf 15 juni de grenzen voor bezoekers uit 29 landen, maar Nederland zit daar niet bij.

De reden hiervoor? Ons land is volgens de Grieken nog niet veilig genoeg.

Toeristen die wel welkom zijn

Toeristen uit Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Noorwegen, Zwitserland, Finland, Cyprus, Malta, Bulgarije, Kroatië, Albanië, Noord-Macedonië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Servië, Montenegro, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Israël, Libanon, Japan, China, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea zijn vanaf 15 juni wél welkom in het land.

Herziening van lijst

Wij zijn overigens niet het enige land dat is uitgesloten. Ook Britten, Spanjaarden en Italianen zijn niet welkom in Griekeland. Het land is van plan om toeristen steekproefsgewijs te gaan testen op het coronavirus. Ook zullen ze in de gaten houden of er door het toerisme geen nieuwe besmettingshaarden ontstaan. De lijst met landen die welkom zijn wordt voor 1 juli nog een keer herzien, dus wellicht dat Nederland dan wel welkom is.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock