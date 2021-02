Lukt het je maar niet om kamerplanten in leven te houden of vraag je je af waarom die ene plant maar niet lijkt te groeien? Het antwoord op je vraag is misschien wel dat er een plantenspuit in je leven ontbreekt. Om de volgende redenen wil je deze in het vervolg gebruiken als je voor je planten zorgt.

Gooi je ook weleens met pijn in je hart een plant weg, omdat je ondanks verwoede pogingen het dood ziet gaan? Dan is een plantenspuit misschien wel hetgeen dat ontbreekt tijdens de verzorging van je groene rakkers.

Voor een paar euro scoor je al een plantenspuit waarmee je jouw kamerplanten eens per week kunt besproeien. Waarom een sproeibeurt met de spuit zo goed is voor je planten, lees je hieronder.

1. Vochtigheid

Soms kiezen we voor een tropische plant in huis, maar vergeten we dat die planten behoefte hebben aan een hoge vochtigheid in huis. En laat de lucht in huis nu vaak te droog zijn. Je plant besproeien is een effectieve manier om het vochtgehalte op peil te houden zonder dat aarde te veel water krijgt. Laten we niet vergeten dat te veel water geven de nummer één oorzaak is dat planten het niet overleven.

Tip: Hebben jouw planten droge, bruine bladeren? Dan is het extra belangrijk om de bladeren te besproeien met water.

2. Stof

Kijk maar eens goed naar de blaadjes. Als je je planten nooit besproeit, zie je dat er een hoop stof verzamelt. Omdat bladeren licht opnemen is het noodzakelijk om de plant te besproeien. Als je dat niet doet, is het moeilijk om het licht nog te vangen. Het water zorgt ervoor dat het stof van de bladeren verdwijnt.

3. Wortelrot voorkomen

De meeste planten houden er niet van als ze continu natte voeten hebben. Toch komt het vaak voor dat we een plant net even te veel water geven. Door de planten te besproeien geef je de bladeren wel een beetje water zonder de grond nat te maken. Daarmee voorkom je wortelrot.

Tips

Hoewel veel planten ervan houden om besproeid te worden door de plantenspuit, zijn niet alle plantjes er gek op. Vetplanten en andere planten die houden van droogte kun je beter met rust laten. Tropische planten of planten die houden van een vochtige omgeving hebben er wel baat bij.

Bekijk daarnaast ook hoe vochtig de grond nog is door je vingerkootje er in te steken. Als de grond vochtig is, kun je het beste even wachten met besproeien en water geven. Tot slot zijn planten dol op water waar weinig tot geen kalk in zit. Ze groeien goed op regenwater of water dat je van tevoren eerst even kookt.

Heb je thuis de verwarming aan? Plantenkenner Avalon geeft tips hoe je dat voorkomt dat de luchtvochtigheid te laag wordt en je kamerplanten uitdrogen.

Bron: Martha Stewart, Rtl Nieuws. Beeld: Getty Images