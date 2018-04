Waarom je een fles wijn beter liggend kunt bewaren

Is het je ooit opgevallen dat alle flessen in een wijnrek horizontaal liggen? Waarom is dit eigenlijk? Daar blijkt een speciale reden voor te zijn.

Zuurstof

De manier waarop je wijn bewaart, heeft grote invloed op de kwaliteit van de wijn. Met name de flessen die een kurk hebben. Als een ongeopende fles wijn met kurk rechtop staat, is de kans groot dat de kurk uitdroogt. Hierdoor kan er zuurstof in de fles komen. Een fles wijn gaat zo veel minder lang mee, zonde! Ook als de fles nog niet geopend is. Wijn is dan nog maar beperkt houdbaar, waardoor er zelfs een kans is dat de wijn niet meer goed is als ‘ie te lang rechtop heeft gestaan.

Horizontaal

Dit wil je natuurlijk voorkomen. Niets vervelender dan in het weekend een heerlijk flesje wijn openen en erachter komen dat ‘ie niet meer goed is. De oplossing is heel simpel. Leg de flessen wijn ten alle tijden horizontaal neer. Of het nu in een wijnrek of in de koelkast is. Je wijn gaat zo véél langer mee. Cheers!

Bron: NSMBL. Beeld: iStock