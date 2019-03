Libelle Legt Uit: dit is waarom er geen gordels in de bus zitten

In de auto is het voor iedereen verplicht om een gordel te dragen, terwijl we in de bus mogen staan en zitten zonder gordel. Waarom is dit in een bus niet ook verplicht?

Auto’s hebben gordels. Deze gordels voorkomen dat je bij hard remmen of een botsing tegen het dashboard of tegen de stoelen voor je aan klapt. Je zou verwachten dat je in bussen daarom ook gordels zou moeten dragen. Toch is dit niet altijd geval. Waarom eigenlijk niet?

Soorten bussen

Er zijn drie soorten bussen waar we een onderscheid tussen moeten maken om antwoord te kunnen geven op deze vraag. Zo zijn er touringcars; bussen voor lange reizen. Daarnaast heb je bussen voor het openbaar vervoer buiten de stad en op de derde plaats bestaan er ook bussen die alleen door de stad rijden, ook wel stadsbussen genoemd.

Touringcar

In sommige bussen zijn gordels aanwezig, in dat geval ben meestal verplicht deze te gebruiken. Dit is vooral bij touringcars het geval. Deze bussen rijden veel buiten de bebouwde kom en zelfs op de snelweg. Sinds 1999 worden deze bussen voor lange reizen daarom mét gordels gebouwd. Dat terwijl het pas in maart 2016 verplicht werd om een gordel om te doen tijdens deze lange reizen.

Buiten bebouwde kom

In de bussen die tussen dorpen en steden en dus ook buiten de bebouwde kom rijden, geldt de volgende regel: als een bus sneller kan en mag dan 80 km per uur, is de gordel verplicht. Als de bus zo hard rijdt, mogen de passagiers bovendien ook geen staanplaatsen gebruiken.

Stadsbussen

In een bus die een lijndienst uitvoert binnen de bebouwde kom, hoef je volgens de Rijksoverheid geen gordel te dragen. Dat is uit praktische overwegingen: passagiers stappen in, schuiven op, stappen uit en in de spits staan mensen zelfs in de bus. In de meeste lijnbussen zitten überhaupt geen gordels. Maar de gemiddelde snelheid is laag, dus het risico op zware ongelukken is klein. Toch kan er altijd iets geburen waardoor het interieur van een bus aan diverse eisen moet voldoen.

Bron: Rijksoverheid, Willem Wever. Beeld: iStock