Waarom een glas water na een nacht een vreemd smaakje kan hebben

Ooit al eens het glas water dat de hele nacht naast je bed heeft gestaan de volgende ochtend nog opgedronken? Dan zou het goed kunnen dat het water een beetje vreemd smaakt. Maar waar komt dat eigenlijk door?

Water bevat geen proteïne of suiker. Dit houdt in dat microben het niet kunnen afbreken, zoals dit bij gewoon voedsel wel gebeurt. Water kan dus niet op dezelfde manier als eten slecht worden. Toch kan water dat lang aan de lucht is blootgesteld veranderen van smaak, maar hoe komt dat dan?

Koolzuur

Als water een hele nacht naast je bed heeft gestaan, absorbeert het water koolstofdioxide. Dit kan omgezet worden in koolzuur of (bi)carbonaat. Hierdoor gaat de ph-waarde van water naar beneden en kan het water een klein beetje een zuur worden waardoor de smaak verandert. Je kunt het vergelijken met water met prik, daar zit ook koolzuur in. Hier is dus niks gevaarlijks aan.

Ook zullen er vast en zeker wat bacteriën in een open glas water groeien, maar dit zijn geen ziekteverwekkende bacteriën dus daar hoef je je niet druk over te maken. Een glas water dat de hele nacht naast je bent heeft gestaan, kun je gewoon opdrinken.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock