Dít is de reden waarom we zo graag wat lekkers voor anderen bakken

Ben je dol op bakken, hebben we goed nieuws voor je. Bakken is niet alleen teken voor liefde voor anderen, maar blijkbaar ook voor jezelf. Je wordt namelijk gelukkiger als je iets bakt voor een ander.

Bakken is namelijk een vorm van antistresstherapie. Net zoals schilderen, heeft bakken ook een ontspannend effect. En daar hoef je echt geen keukenprinses voor te zijn.

Creatief

Het hele creatieve proces doet namelijk al wonderen en werkt dus stressverlichtend. Je bent zo druk bezig met het bakken, dat je de rest om je heen even vergeet. Uit onderzoek van de Drexel University blijkt dat 45 minuten bezig zijn met een creatieve activiteit het stresshormoon cortisol kan verminderen.

Verbeteren

“Je bent gedwongen je volledig te concentreren op het moment, op het recept, op het deeg, op de geur en de smaak, op de baktijd, en je doet iets productief en uiteindelijk word je beloond met het resultaat”, legt hoofdonderzoeker Donna Pincus van de Boston University uit aan de krant The Huffington Post. Ook een andere studie dat onlangs gepubliceerd werd in The Journal of Positive Psychology heeft aangetoond dat koken en bakken je welzijn de volgende dag kan verbeteren.

Meer geluk

Bovendien brengt het bakken van een taart of quiche voor anderen natuurlijk ook psychologische voordelen met zich mee in de vorm van liefdadigheid. Als je iets goeds doet voor een ander, beloon je ook jezelf. Taart voor iedereen en meer geluk voor jou. Wat wil je nog meer?

Zin gekregen om iets te bakken? Probeer dan eens deze overheerlijke no-bake cheesecake met aardbeien:



Bron: Wienerin. Beeld: iStock