Waarom handdrogers smeriger zijn dan je denkt (en deze foto is het bewijs)

Gebruik jij ook altijd het liefst een handdroger op een openbaar toilet? De kans is groot dat je hier in het vervolg wel twee keer over nadenkt. Handdrogers blijken namelijk helemaal niet zo schoon te zijn als je misschien zou denken…

Verschillende onderzoeken, waaronder een studie van de Universiteit van Leeds, toonden eerder al aan dat zo’n handdroger eigenlijk helemaal niet zo fris is. En nu blijkt dat het eigenlijk nog erger is dan we dachten.

Schimmels

Nichole Ward plaatste namelijk afgelopen week een foto op Facebook van een petrischaal gevuld met schimmels en bacteriën. De vrouw had de schaal slechts drie minuten in een gesloten handdroger gestopt, en haalde hem er vervolgens beschimmeld en al uit.

Veel bacteriën

Maar dat is nog niet alles: uit het onderzoek van de universiteit van Leeds blijkt namelijk dat het aantal microben in zo’n handdroger tot 4,5 keer hoger is dan op papieren handdoekjes. De moderne ‘jet-air’-toestellen, waarbij je je handen op en neer moet bewegen in de droger, deed het met 27 keer meer bacteriën nog slechter.

Bron: Facebook. Beeld: iStock