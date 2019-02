Waarom het gevaarlijk is om een 'neppe' telefoonoplader te gebruiken

Voor de meeste mensen is een telefoon-oplader onmisbaar. Helaas komt het weleens voor dat je oplader kapot gaat en dan heb je niet altijd zin om een dure officiële oplader aan het schaffen. Toch kun je dit maar beter wel doen.

Er zijn de afgelopen jaren in Nederland namelijk fors meer woningbranden ontstaan door goedkope, onoriginele opladers en accu’s.

Goedkope Chinese webshops

Zo waren er in 2018 meer dan honderd branden, terwijl dat er in 2011 nog twintig waren. De oorzaak van deze stijging zou vooral liggen aan de populariteit van goedkope Chinese webshops, zo concludeert Phonegigant op basis van cijfers van Stichting Salvage. De cijfers zijn exclusief kleine brandjes, wat betekent dat het exacte aantal branden veel hoger kan zijn.

Kortsluiting

“Volgens de brandweer kunnen batterijen van smartphones (lithium-ion batterijen) brandgevaar opleveren als ze overladen worden, of als er een kortsluiting ontstaat’’, zo vertelt een woordvoerder van Phonegigant. “Vaak gebeurt dit tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele laders, het overladen van de batterij of door beschadigingen.’’

Binnenkant oplader

Goedkope opladers lijken aan de buitenkant op doodnormale telefoonopladers, maar aan de binnenkant zitten ze anders in elkaar. Bij een goedkoop label is de binnenkant van de oplader bijvoorbeeld omwikkeld met simpele, goedkope folie, terwijl officiële opladers vaak gevlochten en een stuk steviger zijn. Dat maakt die opladers vaak minder gevoelig voor kortsluiting of oververhitting.

