Dit is waarom je hond altijd onder de tafel gaat liggen

Je ziet het zo vaak: een hond die direct bij binnenkomst onder de tafel gaat liggen. En als je aan de keukentafel eet of werkt, kruipt hij direct bij jullie voeten.

Waarom doet je trouwe viervoeter dit eigenlijk?

Huisje voor je hond

Je hebt een prachtige hondenmand aangeschaft, en toch ligt je hond er nauwelijks in. Onder de tafel lijkt hij een stuk fijner te liggen. Klinkt gek, maar er is een logische verklaring voor. Honden houden van spelen, maar voelen zich ook graag veilig. Terwijl een mand heel comfortabel voor ze is, is het wel een open ruimte. Onder de tafel voelt een hond zich meer geborgen. Het tafelblad en de tafelpoten voelen voor je viervoeter als een huisje aan, wat een rustgevende uitwerking op het beestje heeft.

Veilige plek

Daarnaast is het een plek waar honden graag gaan liggen als het erg druk is in huis. Lopen er veel mensen door de woonkamer of is er ruzie? Dan zul je zien dat je viervoeter snel onder de tafel kruipt, om zo een plek te creëren waar hij zich veilig voelt. Terwijl hij daar ligt kan hij nog wel de situatie in de gaten houden en in de buurt van zijn baasje zijn. Een hond is een gezelschapsdier, en is nou eenmaal het liefst continu in het bijzijn van mensen.

Teken van ziekte

Er is ook een andere, minder leuke reden. Als je hond ziek is kan hij namelijk ook sneller de neiging hebben zich te verstoppen. Wanneer je hond zich anders gedraagt dan normaal en zich plots meer terugtrekt, is een bezoekje aan de dierenarts zeer aan te raden. Je neemt immers liever het zekere voor het onzekere.

Bron: WagWalking. Beeld: iStock