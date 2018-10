Waarom je huis nu opeens vol lieveheersbeestjes zit

De kans is groot dat je de laatste dagen in en rondom je huis opeens tientallen lieveheersbeestjes ziet zitten of vliegen. Maar waar komen die zo plotseling vandaan?

De reden is eigenlijk heel simpel.

Voortplanten

Er zijn verschillende soorten lieveheersbeestjes, maar in Nederland komt de Aziatische het meest voor. “En die heeft een voorkeur om in huizen te overwinteren”, vertelt Vincent Kalkmanvan EIS Kenniscentrum Insecten aan NOS . Bovendien kan dit soort, als het warm weer is, meerdere generaties voortbrengen. “In warme jaren zoals dit jaar kunnen zich drie generaties voortplanten. En ja, dan krijg je er ineens wel heel veel.”

Warmte

“De meeste daarvan zaten al in je huis”, legt Kalkman uit. Normaal gesproken kruipen ze rond september in alle hoekjes, gaten en spleten in huis om daar te overwinteren. “Maar door de warmte van de afgelopen dagen zijn ze weer actief geworden. En dan zie je dus ineens al die beestjes in huis kruipen en vliegen.”

Buren

Ze mogen dan nog zo schattig zijn, niemand is blij met tientallen vliegende beestjes in huis. Ramen en deuren dichthouden werkt, net als bij muggen, het beste om ze buiten de deur te houden. Het scheelt dat ze in de winter niet eten, dus dan zullen ze ook geen schade aanrichten. Maar mochten ze al binnen zitten en wil je er toch graag vanaf? Dan kun je ze volgens Kalkman het beste opvegen met stoffer en blik en buiten zetten. “Dan gaan ze naar de buren.” Maar of die daar blij mee zijn is nog maar de vraag…

Niet gevaarlijk

Wees in ieder geval niet bang voor de kleine beestjes, want gevaarlijk zijn ze niet. Je hoort misschien heel af en toe een verhaal van iemand die gebeten is of allergisch is voor het gele gif dat de lieveheersbeestjes afgeven als ze zich bedreigd voelen. Maar volgens Kalkman zijn die verhalen heel zeldzaam. Dus don’t worry.

Ook handig

Als ze eenmaal hun plekje in huis hebben gevonden om te overwinteren en het wordt wat kouder, dan heb je er eigenlijk geen last meer van. Pas als de winter is afgelopen en het beter weer wordt, worden de insecten weer actief. Dan vliegen ze uit en gaan ze massaal de tuin en de bossen in. Dan is iedereen weer blij met de beestjes, “want daar maken ze zich nuttig als bladluisbestrijders.”

Bron: NOS. Beeld: iStock