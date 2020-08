Waarom iedereen een regenton in de tuin zou moeten hebben

Met een regenton doe je zowel jezelf als de natuur een groot plezier. Zéker nu het klimaat steeds extremer wordt, is een regenton eigenlijk onmisbaar in je tuin. Hier 4 belangrijke redenen om een regenton aan te schaffen.

Na het horen van deze voordelen ben je zo verkocht!

1. Het is goed voor je portemonnee

Je kunt natuurlijk voor alles zuiver drinkwater uit de kraan gebruiken, maar eigenlijk is hartstikke zonde. Je zou je plantjes immers ook water kunnen geven met het regenwater dat je opvangt in je regenton. Zo bespaar je op drinkwater, waardoor je weer een lagere waterrekening krijgt. En dit is mooi meegenomen, want de komende jaren wordt drinkwater alleen maar duurder. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de zuivering van water steeds lastiger wordt. Daarnaast geven sommige gemeenten ook nog eens subsidies voor het aanschaffen van een regenton, dus check dit vooral even in je eigen woonplaats!