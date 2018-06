Dit is waarom je buurman beter niet de loterij kan winnen

Stel: je buurman wint tonnen met de staatsloterij. Dat klinkt in eerste instantie ideaal, want jij vangt met je lot ook een mooi bedrag aangezien je dezelfde postcode deelt. Toch blijkt het heel slecht te zijn voor jouw portemonnee.

Wetenschappers van de University of Alberta en Georgetown University hebben hier onderzoek naar gedaan en uit dit onderzoek is gebleken dat de kans dat jij bankroet gaat, een stuk hoger ligt als jouw buurman een flink geldbedrag wint.

Risico’s nemen

Het is namelijk aangetoond dat de buren van loterijwinnaars meer risico’s nemen met hun geld. Als jouw buren miljoenen winnen, gaan ze waarschijnlijk heel anders leven. Ze kopen een spiksplinternieuwe auto en gaan meerdere keren per jaar op vakantie. Dat maakt jou jaloers, waardoor je in wanhopige pogingen jouw buren probeert te overtreffen en dus flink wat geld uit gaat geven.

Failliet

De onderzoekers hebben verschillende loterijwinnaars die minder dan 150.000 dollar hadden gewonnen onder de loep genomen. Ze hebben bewust niet gekeken naar mensen die meer dan anderhalve ton hebben gewonnen, aangezien de kans groot is dat deze mensen naar een chiquere buurt zijn verhuisd. En wat blijkt? Buren van winnaars zijn sneller geneigd om risicovolle investeringen te maken. Bovendien durven ze makkelijker geld te lenen. “We willen pronken en opscheppen tegen onze buren”, zegt onderzoeker Barry Scholnick. “Dus als je buurman een miljoen wint, ga je sneller failliet dan als je buurman 1000 dollar wint.”

Bekijk ook deze video: Meisje vindt winnend loterijlot op de grond en doet iets bijzonders met het geld





Bron: University of Alberta, Georgetown University. Beeld: iStock