Waarom je de komende dagen kort moet douchen en geen zwembadje moet vullen

Nu het weer warm is verbruiken we aanzienlijk meer water en dat is niet zonder gevolgen: drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland sterk zal verminderen of zelfs helemaal wegvallen.

Het drinkwaterbedrijf vraagt mensen daarom om kort te douchen, wasjes ’s alleen nachts te draaien, niet de tuin te sproeien en geen zwembadjes te vullen.

Verlagen van druk in leidingen

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies van drinkwater. Sinds donderdag, de eerste warme dag, wordt er 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf. Normaal gesproken is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar zaterdag was al 1,3 tot 1,5 miljard liter nodig. “Onze waterreservoirs raken daardoor te snel leeg. Dan zit er niets anders op dan de druk in de leidingen verlagen. Op sommige plekken kan het gevolg daarvan zijn dat er geen water meer uit de kraan komt,” aldus een woordvoerder.