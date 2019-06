Waarom je deze week wat langer op je pakketje moet wachten

Verwacht jij één dezer dagen een pakketje? Dan zou het zomaar kunnen dat je hier nog iets langer op moet wachten. Door het warme weer, het grote aantal bestellingen en grote pakketten duurt het proces bij PostNL namelijk wat langer dan normaal gesproken.

Volgens een woordvoerder van PostNL geldt de vertraging voor een klein deel van de pakketjes, maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk.

Advertentie

Drinkpauzes en grote pakketten

Volgens de woordvoerder is de hitte de grote boosdoener. “Onze medewerkers moeten voldoende pauze nemen om bijvoorbeeld water te drinken, daardoor is de productiviteit wat minder.” Daarnaast heeft PostNL ook nog eens te maken met extra veel grote pakketten, waardoor er minder mee kan met de bestelronde. “Daar zitten tuinmeubelen en plastic zwembaden bij. Je ziet in bestelgedrag bepaalde trends, door de belastingteruggave doen mensen nu grotere uitgaven.”

Over hoogtepunt heen

De vertraging is volgens de woordvoerder inmiddels over zijn hoogtepunt heen. “Dinsdag is bij ons de drukste dag, doordat er veel in het weekend wordt besteld.” De verwachting is dat de vertraging aan het einde van de week is verholpen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS. Beeld: ANP