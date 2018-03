Waarom je een puzzel nooit bij de randjes moet beginnen

Begin jij bij het leggen van een puzzel ook altijd bij de randjes? Fout! Als je een puzzel zo snel mogelijk af wilt hebben, kun je namelijk beter eerst beginnen met het sorteren van de stukjes op kleur.

Dat beweert tenminste René van der Zwet, organisator van het NK Legpuzzelen in Roelofarendsveen.

Finale

Puzzelfanaten in heel Nederland storten zich vanavond tijdens de grote finale op een legpuzzel van maar liefst duizend stukjes. Wie de puzzel het snelst legt, wint het NK Legpuzzelen.

Tactiek

Volgens van der Zwet zit de moeilijkheidsgraad ‘m vanavond in de kleuren van de puzzel. De meest gebruikte tactiek is dan ook om de stukjes eerst te sorteren op kleur en dus niet met de randjes te beginnen, want dat is zonde van de kostbare tijd. ‘Want als je ze eerst op kleur uitzoekt en je pikt dan meteen de randjes eruit sla je twee vliegen in één klap,’ vertelt hij aan NOS.

Wiskundige achtergrond

De finalisten van vanavond zijn tussen de 18 en 50 jaar oud en komen uit heel Nederland, weet Van der Zwet. ‘De mensen die de finale halen zijn gemiddeld jonge hoogopgeleiden met een wiskundige achtergrond.’

Record

Een puzzel van duizend stukje leg je natuurlijk niet zomaar. Bij het NK Legpuzzelen staat het record voorlopig om 1.28:24 voor een team van vier leden. Het is dan ook maar de vraag of het huidige record vanavond zal worden verbroken!

Bron: NOS. Beeld: iStock