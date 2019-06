Waarom je eigenlijk altijd op een handdoek moet zitten in de sauna

Een bezoekje is niet alleen lekker, het is ook nog eens goed voor je lichaam én geest. Toch heeft de sauna ook een nadeel: met al dat gezweet is het namelijk een broeiplaats voor bacteriën. Het kan dan ook geen kwaad om een extra handdoekje mee te nemen om op te gaan zitten.

Je lichaam zal je hier erg dankbaar voor zijn…

Vochtige houten banken

Bacteriën gedijen op warme en vochtige plaatsen, wat een sauna tot een echt paradijs maakt. Contact met deze bacteriën kan gezondheidsproblemen veroorzaken zoals huidklachten of maagklachten. Het is dan ook slim om op een handdoekje te gaan zitten, om zo direct huidcontact met de vochtige houten banken te voorkomen. Dit is namelijk een plek waar ziektekiemen zich maar al te graag nestelen. Leg je geen handdoekje neer, dan kun je zomaar een schimmel of huiduitslag oplopen.

Check het luikje

Ook is het slim om een blik te werpen op het luikje voor luchtcirculatie dat je in elke sauna kunt vinden. Dit luikje moet gesloten zijn bij het opwarmen van de sauna, maar open op elk ander moment. Hiermee voorkom je dat er zich schimmels gaan vormen in de sauna die schadelijk zijn voor je gezondheid.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock