Waarom je moet uitkijken als je online fitnessartikelen gaat bestellen

Het aantal alleenstaanden en echtscheidingen is nog nooit zo hoog geweest. Hoe komt het toch dat de zoektocht naar De Ware zo moeilijk is geworden? En: wat kunnen we zelf eraan doen om goed samen oud te worden?

We zijn, uitzonderingen daargelaten, allemaal op zoek naar de ware liefde. En als we die gevonden hebben, proberen we dat gevoel zo stevig mogelijk vast te houden. Althans, dat zou je denken. De realiteit is anders. Niet eerder telde Nederland zo veel alleenstaanden. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw nam het