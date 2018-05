Waarom katten altijd op jouw spullen gaan liggen

Kiest jouw kat ook altijd de meest onmogelijke plekken uit om te gaan liggen, van je laptop tot een stapeltje papieren? En raakt hij zijn eigen mandje met geen poot aan? Je zou bijna denken dat hij dit doet om je te pesten, maar niets blijkt minder waar.

Uit een onderzoek van Hello Giggles blijkt namelijk dat katten verschillende redenen hebben om voor jouw spullen te kiezen.

1. Ze proberen warm te blijven

Katten hebben een lichaamstemperatuur van 38.9 °C. Om op deze temperatuur te blijven, kiest hij voor alles wat jij net hebt gebruikt en waar dus nog wat ruimte vanaf komt. Zoals bijvoorbeeld je laptop die warme lucht blaast omdat je er een paar uurtjes op hebt gewerkt. Of je bed die nog warm is omdat je net bent opgestaan.

2. Je spullen ruiken naar jou

Moet je kat altijd precies op het boek gaan liggen dat jij aan het lezen bent, terwijl er ook nog 20 andere boeken omheen liggen? Dat is niet voor niks: je kat heeft namelijk de voorkeur voor spullen die naar jou ruiken. Katten zijn eigenlijk hartstikke kieskeurig: ze gaan niet zomaar op iets liggen, maar kiezen spullen uit waar jij mee bezig bent. Katten kunnen veel beter ruiken dan mensen, en voelen zich veiliger als ze ergens op liggen waard de geur van hun baasje nog aan hangt.

3. Attention, attention!

Katten zijn heel goed in het interpreteren van onze lichaamstaal en weten dat ze aandacht zullen krijgen als ze in de weg zitten. Want hoe irritant het ook is, uiteindelijk geef je je kat toch een aai. Je kunt dat lieve koppie immers niet weerstaan…

4. Ze zijn territoriaal

Katten zijn oorspronkelijk geen huisdieren. Ooit leefden ze buiten en moesten ze dus hun eigen territorium beschermen. Door op jouw spullen te gaan liggen, claimen ze hun plekje in huis. Werk je graag aan de keukentafel? Dan heb je flinke pech. Katten kiezen namelijk graag plekken uit die zo hoog mogelijk zijn, aangezien het hebben van overzicht in het wild heel handig was.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock