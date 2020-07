Dít is de reden dat onze kleding zo vaak in de uitverkoop is

De gemiddelde Nederlander is dól op shoppen met korting. Want waarom zouden we de volle mep betalen als we ook even kunnen wachten op de sale? Maar waar komt die uitverkoop eigenlijk vandaan en vooral: waarom vliegen kleding en schoenen zo vaak met dikke kortingen over de toonbank?

NOS op 3 zocht uit waar die aanbiedingen vandaan komen en wat de gevolgen daar van zijn.

Het fenomeen ‘uitverkoop’ ontstond in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Winkeliers probeerden destijds van hun spullen af te komen tijdens de economische crisis. Dat gebeurde in de jaren ’80 weer op grote schaal. De Bijenkorf introduceerde toen bijvoorbeeld de ‘Drie Dwaze Dagen’. Maar niet om van overgebleven spullen af te komen, nee, juist om nieuwe spullen voor een fijn prijsje te promoten.

Waar in andere landen beperkingen voor het aantal keren uitverkoop per jaar gelden, is dat in Nederland niet het geval. Winkeliers mogen dus zelf bepalen waar ze korting op geven. En de laatste jaren is het alleen maar vaker uitverkoop.

Gewend aan korting

Mede door het internet zijn we inmiddels ook helemaal aan de sale gewend. Op het wijde web is het immers makkelijk om prijzen met elkaar te vergelijken en uiteindelijk bij de goedkoopste aanbieder je kleding of schoenen te scoren. We kopen bijna 1/3 van alle kleding tegenwoordig met korting.

Verkooptruc

Omdat we verslaafd zijn geraakt aan korting, gebruiken winkeliers de ‘uitverkoop’ nu te pas en te onpas. Een slimme verkooptechniek. Zodra we een rek of stickers waarop ‘korting’ staat zien, maken onze hersenen het geluksstofje dopamine aan. We worden dus heel gelukkig van korting en zijn minder bereid om nog de volle mep voor dat ene jurkje of paar laarsjes te betalen. En omdat we weten dat er wel weer een sale zit aan te komen, stellen we het kopen tot die tijd gewoon nog even uit.

Bron: NOS op 3. Beeld: iStock