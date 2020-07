Waarom we nu zoveel last hebben van vliegende mieren

Grote kans dat ook jouw tuin (of huis) onder de vliegende mieren zitten. Maar waar komen die vervelende beestjes eigenlijk vandaan? En waarom hebben we er nu zoveel last van?

Elke zomer duiken de vliegende mieren weer op en dat heeft blijkbaar met de cyclus van de mieren te maken.

Bruidsvlucht

Vrouwelijke mieren (ook wel koninginnen genoemd) krijgen rond juli en augustus vleugels. In de lucht treffen ze de mannetjes en gaan ze paren. Dit wordt ook wel de ‘bruidsvlucht’ genoemd. Ze vliegen uit om een nieuw volk te beginnen. Na de bevruchting sterft het mannetje, terwijl het vrouwtje voldoende zaad ontvangt om voor de rest van haar leven bevruchte eitjes te leggen. Zo ontstaat er op de grond weer een nieuw mierenvolk en begint alles weer van vooraf aan.

Niet te bestrijden

Het enige voordeel is dat de vliegende mieren met een dag of twee weer weg zijn. En dan is de overlast vaak ook voorbij. Mocht je wel veel last hebben van de kleine beestjes, dan hebben we helaas slecht nieuws: het bestrijden van vliegende mieren vraagt om drastische maatregelen. Vliegende mieren nestelen zich onder tegels, dus dan zou je alle tegels moeten verwijderen. Daarnaast zitten ze vaak in de regenwaterafvoer, maar om die nu af te koppelen… Het beste is dus om even geduld te hebben.

