Pas op! Dit is waarom lippenbalsem heel gevaarlijk kan zijn voor kinderen

Vaak ruiken ze lekker zoet, hebben ze een fijn smaakje en zijn ze leuk verpakt: lippenbalsems voor kinderen. Toch is het als (groot)ouder oppassen geblazen, want dit smeerseltje kan heel gevaarlijk zijn.

Kankerverwekkend

Uit onderzoek van Test Aankoop, de Belgische zusterorganisatie van de Consumentenbond, blijkt namelijk dat 15 van 21 geteste lippenbalsems mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. De meeste producten zijn ook in Nederland verkrijgbaar. Het gaat om lippenbalsems (voor kinderen) van onder meer Kruidvat, H&M, Claire’s en verschillende drogisterijen en supermarkten, zowel in potjes als blikjes.

Advertentie

Koolwaterstof

Tijdens het onderzoek is voornamelijk gekeken naar aanwezigheid van zogenoemde koolwaterstoffen (ook wel ‘MOSH’) en aromatische koolwaterstoffen (ook wel ‘MOAH’). Volgens Test Aankoop wordt van MOAH-stoffen vermoed dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. MOSH kunnen zich daarentegen opstapelen in de organen en voor (goedaardige) gezwellen zorgen in lymfeklieren, lever en milt.

Zwarte lijst

De aanwezigheid van deze schadelijke stoffen wordt niet vermeld op de verpakking of in de ingrediëntenlijst. Dit maakt de keuze natuurlijk nóg moeilijker. Klik hier om te zien welk lippenbalsems MOSH of MOAH bevatten en op de zwarte lijst staan.

Voorzichtig

Wees niet gelijk bang met het smeren van lippenbalsem. “Als de hoeveelheid MOSH in een lippenbalsem onder een bepaalde concentratie blijft, dan is het niet schadelijk. Maar MOAH kán een verhoogd risico op kanker geven”, legt hoogleraar Toxicologie Ivonne Rietjens uit aan RTL Nieuws. “Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: VRT.be en Test Aankoop. Beeld: iStock