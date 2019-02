Waarom luid meezingen in de auto een héél goed idee is

Het is heerlijk om af en toe in de auto helemaal los te gaan en alle klassiekers mee te blèren. Maar wist je dat zingen in de auto je zelfs een betere chauffeur kan maken? Mits je niet déze nummers luistert.

Ongeveer 90% van ons zal toegeven wel eens een nummertje vanachter het stuur mee te zingen. En dat is heel goed, want uit onderzoek blijkt dat het je rijgedrag positief verbeterd. Zingen kan je namelijk een beter chauffeur maken.

Muziekgenres

Maar de invloed die muziek op je rijvaardigheid kan hebben, verschilt wel per muziekgenre. Alle muziekgenres die de onderzoekers hebben geanalyseerd kregen een score 1 tot 100. De mensen die het liefste naar rockmuziek luisteren, zijn het best bekwaamd om op de weg te rijden. Deze muziek behaalde een score van 82 uit 100. Indie (81/100) en popmuziek (80/100) blijken ook je rijgewoonte aan te moedigen. Ook Hiphop (75/100) of Drum & Bass (73/100) kun je met een gerust hart meezingen.

Onveilig

Er is zelfs een lijst gemaakt met nummers die wel of niet goed zijn voor je rijgedrag. Zo blijkt dat nummers van rapper Stormzy erg gevaarlijk zijn tijdens het rijden. Met name Big for your boots kun je beter niet in de auto opzetten. Een ander opvallend nummer dat erg gevaarlijk blijkt te zijn voor je rijstijl is Castle on the hill van Ed Sheeran. Dit nummer staat namelijk op 2. Terwijl het nummer Perfect van dezelfde roodharige zanger weer het veiligst uit de test kwam.

Positieve invloed

Waarom meezingen kan zorgen voor een betere rijstijl, komt doordat muziek luisteren én meezingen positieve invloed heeft op je gezondheid. Wanneer je vijftig minuten vrolijke muziek luistert, maakt je lichaam meer antilichamen aan en die hebben een gunstig effect op je immuunsysteem. Bovendien worden dan ook de stofjes dopamine en oxytocine aangemaakt, waardoor je veel beter in je vel gaat zitten. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en verdwijnt de angst die je hebt voor het rijden.

Niet gaan zappen

Bovendien zorgt het zingen voor afleiding, waardoor je minder aan je angsten denkt. Maar pas wel op en luister niet teveel muzieksoorten door elkaar, want in dat geval vermindert je aandacht op de weg. Bestuurders kunnen hierdoor zelfs roekeloos gaan rijden. Veel gaan zappen tussen verschillende radiostations is daarom geen goed idee.

Bron: HuffPost, the Sun. Beeld: iStock