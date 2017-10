Waarom je een mug nooit ziet nadat hij je heeft gestoken

Je kent het vast wel: je ligt in bed en wordt geprikt door een mug, maar voordat je het dier te pakken kunt krijgen, is hij al weg. Best apart toch? Volgens wetenschappers heeft het echter alles te maken met een speciale techniek die muggen gebruiken.

Nadat een mug zich bij zijn slachtoffer heeft volgezogen, wil hij zo snel mogelijk veilig én ongezien weg komen. Hij doet dit door gebruik te maken van een extra snelle vleugelslag kort voor het opstijgen én het geleidelijk opvoeren van de druk met zijn lange poten.

Malaria

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research en de University of California. Het onderzoek is onderdeel van een project over de bestrijding van ziektes die verspreid worden door muggen, zoals malaria. Kennis over hoe deze muggen ongezien weg weten te komen, is volgens de onderzoekers zeer nuttig.

Ongezien wegkomen

Het vluchtgedrag van de muggen werd met hogesnelheidscamera’s onderzocht. Terwijl de meeste insecten zich met een stevige druk van de poten de lucht ‘ingooien’ hanteren muggen een andere techniek. Hierdoor kunnen ze ongezien wegkomen na het steken. Fruitvliegjes daarentegen zetten vier keer zoveel kracht bij het opstijgen, waardoor ze sneller opgemerkt worden.

