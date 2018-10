Waarom we na het douchen ook onze voeten zouden moeten föhnen

Het klinkt misschien wat gek, maar als we podologen moeten geloven, schijnt het geen slecht idee te zijn om na het douchen ook je voeten droog te föhnen.

Vooral voor mensen die snel last hebben van voet- of nagelschimmel is het föhnen van de voeten geen slecht plan. Wat je doet? Na het douchen geef je je voeten een korte föhnbeurt. Richt je daarbij vooral op de hoekjes van je teennagels en de huid tussen je tenen.

Lekker luchtig

Je vraagt je misschien af waarom je voeten föhnen helpt tegen voet- of nagelschimmel? Het zit als volgt: normaal gesproken kan het tot wel 30 minuten duren voordat je voeten na het douchen droog zijn. Vaak stop je na het afdrogen je voeten halfdroog en te snel in je sokken en schoenen. Daardoor krijgen ze te weinig lucht. Schimmels ontstaan het vaakst in vochtige omgevingen, dus door je voeten te föhnen verklein je de kans dat ze gaan groeien.

Bron: PureWOW. Beeld: iStock