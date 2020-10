Waarom is de neus van een hond eigenlijk altijd nat?

Als je de trotse eigenaar bent van een hond, dan kan het je niet zijn ontgaan dat de neus van je hond áltijd nat is. Maar waarom is dit eigenlijk zo? En wat betekent het als de neus van jouw hond juist droog is?

Wij leggen het je hier uit.

Advertentie

Waarom is een hondenneus altijd nat?

De neus is het belangrijkste zintuig voor de hond. Omdat honden een veel groter aantal reukcellen hebben dan mensen, kunnen ze tot wel tienduizend keer beter geuren herkennen. Maar ruiken is niet de enige functie van een hondenneus: de neus reinigt namelijk ook de ingeademde lucht. In de neus zit een vochtig slijmvlies, de lucht die de hond inademt gaat langs dat slijmvlies en wordt warm, vochtig en tenslotte ook gereinigd. In de neus zitten kliertjes die vocht afgeven. Ook komen de traanafvoerbuizen van een hond aan de voorkant van zijn neus uit. Al dit vocht zorgt er uiteindelijk voor dat een hondenneus schoon blijft én dat je hond goed kan blijven ruiken.