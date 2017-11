Libelle Legt Uit: waarom nies je als je in het licht kijkt?

Vaak is een nies een reactie op stof dat door de lucht zweeft. Je lichaam zorgt er zo voor dat je ademhalingsstelsel gereinigd wordt. Waar bij sommige mensen de nies (naast stof) compleet uit het niets komt, kan een nies bij andere mensen juist een aanleiding hebben.

Als je een nies voelt kriebelen in je neus, zegt men vaak dat het helpt om in het licht te kijken. Raar maar waar, bij sommige mensen werkt dit echt. Dit wordt het ACHOO-syndroom genoemd, ook wel bekend als de photic sneeze reflex. Dit zou kunnen komen doordat de zenuw die de lichtprikkels opvangt erg dichtbij de zenuw zit die je neus met je hersenen verbindt. Als je dan in fel licht kijkt prikkelt de zenuw die het licht opvangt ook de zenuw van je neus. Waardoor je een nies voelt opkomen. Omdat er niks vervelender is dan een nies die er niet uit wil, is de tip om in het licht te kijken.

Genetisch

Er wordt op dit moment weinig onderzoek gedaan naar het niesreflex en het is niet met zekerheid te zeggen dat dit de echte reden is dat mensen niezen als ze in het licht kijken. Wel valt te zeggen dat het genetisch bepaald is. Uit een Zweedse studie is gebleken dat als een van je ouders er last van heeft, jij er ook last van kan hebben.

Voel je je neus kriebelen? Kijk dan even in het licht!

