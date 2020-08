Waarom je niet met teenslippers moet autorijden

In de tuin, op de fiets, naar het strand. Op warme zomerdagen draag je natuurlijk het liefst slippers. Logisch, want lekker luchtig. Maar je kunt er beter niet mee autorijden.

Meer dan de helft van de mensen onder de 45 jaar rijdt weleens met teenslippers. Nier verstandig, want het is héél gevaarlijk.

Je kunt met je teenslippers namelijk achter de pedalen blijven hangen of er vanaf glijden. Hierdoor ontstaan veel auto-ongelukken. Dit blijkt uit onderzoek van Independer. Bijna 1 op de 8 mensen onder de 45 jaar geeft toe dat dit tot ongelukken of bijna-ongelukken leidt.

Onveilig

De meeste mensen voelen het gevaar gelukkig wel aan. Ruim 80 procent van de Nederlanders zegt dat autorijden met slippers invloed heeft op de veiligheid. 42 procent zegt dat ze niet eens bij iemand in de auto willen stappen als diegene slippers draagt. 43 procent ontkent het gevaar van autorijden met teenslippers aan en doet dat dus ook weleens. Bij mensen tot 45 jaar ligt dit percentage zelfs 10 procent hoger.

Gevaarlijke situaties

In Nederland zijn er geen regels over het wel of niet rijden met teenslippers. Ook ben je in principe gewoon verzekerd. Maar in de polisvoorwaarden staat wel dat de bestuurder zich niet op een gevaarlijke manier mag gedragen. Hieronder valt ook roekeloosheid en bewust gevaarlijke situaties opzoeken. Het dragen van slippers zou daar wel onder kunnen vallen.

Forse boete

In verschillende vakantielanden gelden wél regels rondom het dragen van teenslippers tijdens het autorijden. Zo zien Spanje en Frankrijk dit als een gevaar voor de verkeersveiligheid. Word je in deze landen betrapt op het rijden met slippers? Dan kun je een forse boete krijgen. Doe je slippers voortaan uit als je achter het stuurt kruipt, of doe schoenen aan. Beter voor je eigen veiligheid en dat van anderen.

Door het autoportier zó te openen voorkom je gevaarlijke situaties:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock